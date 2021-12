“Il pm rispose al telefono di David Rossi dopo la sua morte” | 8 anni dopo la testimonianza del carabiniere che non risultava essere lì

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Nella stanza dell’ex manager Mps, nei minuti successivi alla sua, è successo un po’ di tutto. La scena, si scopre, sarebbe stata “inquinata” dai pm che effettuarono un primo sopralluogo, di cui non si sapeva sostanzialmente nulla. Il paradosso è che a raccontarlo è un ufficiale dei carabinieri che non si sapeva fosse lì, e infatti il suo nome non compare in alcun rapporto di polizia giudiziaria: il colonnello Pasquale Aglieco, 59, ex comandante provinciale dei carabinieri di Siena. A raccontare questi dettagli inediti, tutti da verificare, è stato lo stesso Aglieco, sentito giovedì sera dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso. Ladel manager, avvenuta il 6 marzo del 2013, è ...