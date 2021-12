Il plusvalore Spalletti commissario straordinario delle emergenze

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 dicembre 2021) La rosa lunga La vittoria contro il Leicester può avere e avrà un valore enorme nella stagione del Napoli. Per un motivo semplice: ha dimostrato chepuò gestire le. E che sa farlo. Tra un po’ ne parleremo in maniera diffusa e approfondita, ma basti pensare che lo sfortunatissimo incidente capitato a Lozano ha tolto al Napoli uno dei quattro uomini offensivi a disposizione in tutta la rosa – considerando Politano fuori gioco per via del problema intestinale che l’ha colpito. Per ovviare a questa – ennesima – tegola piovuta in testa alla sua squadra,ha inserito un terzino (o quarto di difesa, se vogliamo usare le definizioni moderne) che ha passato gli ultimi mesi della stagione scorsa in prestito alla Fiorentina. Che, evidentemente, era considerato fuori dal progetto. Ma che resta un giocatore validissimo, ...