Il piano B del governo: vaccino obbligatorio per tutti i lavoratori (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’ipotesi: estendere il super Green Pass in caso di 200 morti al giorno. Sei Regioni verso il giallo. L’Ema: Omicron prevalente già a Natale Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’ipotesi: estendere il super Green Pass in caso di 200 morti al giorno. Sei Regioni verso il giallo. L’Ema: Omicron prevalente già a Natale

Advertising

AngeloCiocca : Ci risiamo! L’UE mette al bando #vino e #birra, questa volta con la la scusa del #cancro, avvantaggiando così grand… - Agenzia_Ansa : La Nuova Zelanda annuncia un piano per arrivare ad una graduale messa al bando del fumo per le prossime generazioni… - Agenzia_Ansa : E' a 10.000 anni luce da noi, molto più lontano di quanto stimato finora, l’anomala stella di neutroni ‘Calvera’: p… - Elyssima : #QUOTIDIANOSANITÀ Gli obiettivi del Piano sono declinati su 4 pilastri: politiche per le famiglie, interventi di c… - SR4__SR4 : RT @Greenpeace_ITA: Possibile intesa sul PiTESAI: le Regioni sono pronte a consegnare i propri territori alle industrie fossili, dimentican… -