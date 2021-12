Il piano B del governo per il Super Green pass sul lavoro e le regioni che rischiano la zona gialla (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ci sono due regioni a rischio zona gialla a partire da lunedì 13 dicembre. Entrambe attendono i risultati del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute per sapere se si troveranno in lockdown. Si tratta della Calabria, che ha ormai Superato i parametri delle aree mediche e della terapia intensiva non attivando posti letto in più. E del Trentino, che invece si trova sul filo: le rianimazioni sono al 17% di occupazione mentre l’area medica si trova sul filo del 10%. Se i dati dovessero Superare anche di un solo decimale la provincia autonoma di Trento dovrebbe finire nell’area a minori restrizioni. E mentre anche altri territori rischiano la zona gialla, il governo Draghi ha un ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ci sono duea rischioa partire da lunedì 13 dicembre. Entrambe attendono i risultati del monitoraggio dell’Istitutoiore di Sanità e del ministero della Salute per sapere se si troveranno in lockdown. Si tratta della Calabria, che ha ormaiato i parametri delle aree mediche e della terapia intensiva non attivando posti letto in più. E del Trentino, che invece si trova sul filo: le rianimazioni sono al 17% di occupazione mentre l’area medica si trova sul filo del 10%. Se i dati dovesseroare anche di un solo decimale la provincia autonoma di Trento dovrebbe finire nell’area a minori restrizioni. E mentre anche altri territorila, ilDraghi ha un ...

Advertising

AngeloCiocca : Ci risiamo! L’UE mette al bando #vino e #birra, questa volta con la la scusa del #cancro, avvantaggiando così grand… - Agenzia_Ansa : La Nuova Zelanda annuncia un piano per arrivare ad una graduale messa al bando del fumo per le prossime generazioni… - Palazzo_Chigi : #ItaliaDomani - Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fa tappa a L'Aquila. Il Ministro Giovannini, i… - bierlollo : UniCredit, i dettagli del piano strategico al 2024 e la politica dei dividendi - Gabriele885 : RT @fratotolo2: Il #greenpass resta attivo anche se si è in quarantena perché positivi al virus: è colpa di un bug del sistema. Quindi i v… -