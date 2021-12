Il Papa all’Aeronautica Militare italiana: “Volare alto significa essere servitori di pace” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Città del Vaticano – “Per voi ‘Volare alto’ significa essere operatori di pace, servire la pace sia nelle missioni in volo sia nei servizi a terra, sia in patria sia fuori, in zone di conflitto”. A dirlo è Papa Francesco a conclusione del Giubileo Lauretano, che cade proprio oggi, 10 dicembre, nella Solennità della Beata Maria Vergine di Loreto, patrona degli aeronauti, come proclamato da Papa Benedetto XV nel 1920. Per l’occasione il Pontefice ha incontrato, presso l’Altare della Cattedra della basilica vaticana, i Rappresentanti dell’Aeronautica. Presenti, tra gli altri, il sottosegretario di Stato alla Difesa, Stefania Pucciarelli e il Capo di Stato Maggiore ammiraglio Cavo Dragone. “Ogni giubileo – dice Francesco – secondo l’antica tradizione ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 dicembre 2021) Città del Vaticano – “Per voi ‘operatori di, servire lasia nelle missioni in volo sia nei servizi a terra, sia in patria sia fuori, in zone di conflitto”. A dirlo èFrancesco a conclusione del Giubileo Lauretano, che cade proprio oggi, 10 dicembre, nella Solennità della Beata Maria Vergine di Loreto, patrona degli aeronauti, come proclamato daBenedetto XV nel 1920. Per l’occasione il Pontefice ha incontrato, presso l’Altare della Cattedra della basilica vaticana, i Rappresentanti dell’Aeronautica. Presenti, tra gli altri, il sottosegretario di Stato alla Difesa, Stefania Pucciarelli e il Capo di Stato Maggiore ammiraglio Cavo Dragone. “Ogni giubileo – dice Francesco – secondo l’antica tradizione ...

