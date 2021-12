Il Palazzo del Laterano diventa museo | un viaggio nei secoli tra arte | storia e fede

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma – IlLateranense, ovvero la casa del Vescovo di Roma,e dal 13 dicembre apre le sue porte a turisti e cittadini, credenti e non. Un nuovo allestimento di quasi 3mila metri quadri composto da dieci sale, l’appartamento papale, la cappella privata dei Pontefici e lo scalone monumentale che porta direttamente nella basilica di San Giovanni in. All’interno, tra marmi e affreschi, sono custoditi oggetti che hanno fatto la(di Roma, dell’Italia e del mondo intero), come il tavolo con le penne dove furono firmati i Patti Lateranensi, o la bandiera dello Stato Pontificio che venne ammainata all’indomani della breccia di Porta Pia. È stato Papa Francesco a suggerire di rivitalizzare quella che perè stata la residenza dei Papi, prima che fosse ...