Il Paese governato da Jacinda Arden vuole entrare a far parte dei Paesi smoke free. E con la nuova proposta di legge è probabile che ce la farà (Di venerdì 10 dicembre 2021) Fumo vietato in nuova Zelanda: i ragazzi che nel 2027 avranno fino a 14 anni, i nati dunque dal 2013 in poi, non potranno acquistare le sigarette di nessun tipo. Se lo faranno saranno dei fuorilegge. Leggi anche › Fumo all’aperto addio: da oggi Milano diventa smoking free Fumo vietato in nuova Zelanda Il Paese governato dalla premier Jacinda Arden, con la proposta di legge annunciata ha intenzione di vietare per sempre alle giovani generazioni l’acquisto di sigarette. Se venisse approvata, sarebbe la seconda norma più restrittiva del Pianeta nei confronti dell’industria del tabacco. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 10 dicembre 2021) Fumo vietato inZelanda: i ragazzi che nel 2027 avranno fino a 14 anni, i nati dunque dal 2013 in poi, non potranno acquistare le sigarette di nessun tipo. Se lo faranno saranno dei fuori. Leggi anche › Fumo all’aperto addio: da oggi Milano diventa smokingFumo vietato inZelanda Ildalla premier, con ladiannunciata ha intenzione di vietare per sempre alle giovani generazioni l’acquisto di sigarette. Se venisse approvata, sarebbe la seconda norma più restrittiva del Pianeta nei confronti dell’industria del tabacco. ...

Advertising

alessandro1846 : @mendoza_71 @FmMosca @GiulioMarini2 @Giusepp99918361 Li hanno militarizzati. Hanno ( la maggior parte) il terrore… - Interismo8 : Paese di incapaci governato da incapaci. In un qualsiasi altro paese del mondo la Juventus sarebbe in serie D. - iosonoFabry : Ma che la Cina è un Paese governato da una dittatura lo scopriamo quando c'è di mezzo un personaggio noto? - Michele_263 : Il Cassese imperversa su tutte reti, tutti i parassiti della Repubblica vogliono i privilegi anche da morti ,ormai… - NardoneVadim : @myrtamerlino Se trovi chi ha governato questo paese negli ultimi 30 anni daglie un calcio in culo da parte mia Ps...pd 23 su 30 -