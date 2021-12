Il padre della principessa Charlene parla della sua salute: “So che guarirà presto” (Di venerdì 10 dicembre 2021) A dare aggiornamenti sulle condizioni di salute della principessa Charlene è il padre. Il signor Wittstock, infatti, ha rotto il silenzio che aleggia sulla situazione misteriosa della figlia, affermando di essere fiducioso riguardo ai suoi tempi di ripresa. La moglie del principe Alberto, infatti, si trova attualmente in cura presso una clinica privata fuori dal Leggi su omgossip.myblog (Di venerdì 10 dicembre 2021) A dare aggiornamenti sulle condizioni diè il. Il signor Wittstock, infatti, ha rotto il silenzio che aleggia sulla situazione misteriosafiglia, affermando di essere fiducioso riguardo ai suoi tempi di ripresa. La moglie del principe Alberto, infatti, si trova attualmente in cura presso una clinica privata fuori dal

Advertising

matteosalvinimi : Mi prendo personalmente, come segretario della Lega, come padre e come italiano, l’impegno a portare avanti in Parl… - poliziadistato : Filippo e Michele, della Stradale, nel 1985 scortarono un cuore, e dopo 36 anni rincontrano il cardiochirurgo che e… - AmiciUfficiale : Luigi nella gara canto ha scelto di interpretare 'Father & Son' e dedicarla a suo padre! Cosa ne pensate della sua… - FlaviusHarabor : RT @franciungaro: SaluteMov grazie all'assiduo lavoro di Felicia Pelagalli, PhD 'Il #digitale richiede impegno e un orizzonte comune.' Pad… - akvt4gawa : mi sono ricordata della volta in cui mi hanno scambiata per la fidanzata di mio padre ma bruh siamo completamente diverse -