Il nuovo singolo dei pordenonesi Mellow Mood (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dal Friuli Venezia Giulia al mondo, passando dalla Spagna: i pordenonesi Mellow Mood uniscono le forze con il trio vocale madrileno Emeterians per la pubblicazione del loro nuovo singolo, intitolato I And I Chant. Prodotto e mixato da Paolo Baldini DubFiles, il brano è una potente esortazione a fidarsi del domani. Nelle parole di Jacopo Garzia, uno dei frontman dei Mellow Mood e autore dei testi, “questo brano vuole interpretare gli eventi che ci coinvolgono, soprattutto quelli difficili e dolorosi, come una possibilità di crescita. Quello che sta accadendo oggi può essere una spinta al miglioramento, sia personale che sociale. Dobbiamo però intraprendere un percorso che ci faccia vedere il bene in tutto il male, e che allo stesso tempo non ci induca in illusioni ... Leggi su udine20 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dal Friuli Venezia Giulia al mondo, passando dalla Spagna: iuniscono le forze con il trio vocale madrileno Emeterians per la pubblicazione del loro, intitolato I And I Chant. Prodotto e mixato da Paolo Baldini DubFiles, il brano è una potente esortazione a fidarsi del domani. Nelle parole di Jacopo Garzia, uno dei frontman deie autore dei testi, “questo brano vuole interpretare gli eventi che ci coinvolgono, soprattutto quelli difficili e dolorosi, come una possibilità di crescita. Quello che sta accadendo oggi può essere una spinta al miglioramento, sia personale che sociale. Dobbiamo però intraprendere un percorso che ci faccia vedere il bene in tutto il male, e che allo stesso tempo non ci induca in illusioni ...

