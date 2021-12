Il “Nicola Sala” tra i primi cinque conservatori d’Italia nella graduatoria del Ministero (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Il conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento ha ottenuto un nuovo ed importante riconoscimento da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, guidato dal ministro Maria Cristina Messa. L’Istituto di Alta Formazione Musicale sannita, infatti, è risultato essere al quinto posto, tra i conservatori delle venti regioni d’Italia, nell’ambito del riparto delle risorse per l’ampliamento delle dotazioni organiche a partire dall’Anno Accademico 2021-2022. Del totale di 38.833.157,51 euro riservatoai conservatori di Musica, la somma di 1.090.615, pari al 2,81% del totale, è stata stanziata per il “Nicola Sala” che, così, si è collocato al quinto posto assoluto sui 55 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Ilo Statale di Musica “” di Benevento ha ottenuto un nuovo ed importante riconoscimento da parte deldell’Università e della Ricerca, guidato dal ministro Maria Cristina Messa. L’Istituto di Alta Formazione Musicale sannita, infatti, è risultato essere al quinto posto, tra idelle venti regioni, nell’ambito del riparto delle risorse per l’ampliamento delle dotazioni organiche a partire dall’Anno Accademico 2021-2022. Del totale di 38.833.157,51 euro riservatoaidi Musica, la somma di 1.090.615, pari al 2,81% del totale, è stata stanziata per il “” che, così, si è collocato al quinto posto assoluto sui 55 ...

