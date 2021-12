Il neocancelliere tedesco Olaf Scholz a Parigi da Emmanuel Macron (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz ha fatto il suo ingresso sulla scena europea con visite a Parigi e Bruxelles. Seguendo una lunga tradizione del dopoguerra, il 63enne socialdemocratico ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il nuovo cancelliereha fatto il suo ingresso sulla scena europea con visite ae Bruxelles. Seguendo una lunga tradizione del dopoguerra, il 63enne socialdemocratico ha ...

Advertising

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: 'Sarà un nuovo inizio per il nostro paese, io farò di tutto per riuscirci', ha detto il neocancelliere tedesco Olaf Schol… - sarasarli : RT @Siciliano741: @rassegnally @POLITICOEurope Si ma resta sempre uno che non si fila nessuno,il neocancelliere tedesco ha cercato Macron e… - lvoir : RT @Siciliano741: @rassegnally @POLITICOEurope Si ma resta sempre uno che non si fila nessuno,il neocancelliere tedesco ha cercato Macron e… - Siciliano741 : @rassegnally @POLITICOEurope Si ma resta sempre uno che non si fila nessuno,il neocancelliere tedesco ha cercato Ma… - Agenzia_Ansa : 'Sarà un nuovo inizio per il nostro paese, io farò di tutto per riuscirci', ha detto il neocancelliere tedesco Olaf… -