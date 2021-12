Il Milan ha già un obiettivo per il dopo Kjaer | arriva dalla Premier

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Ilvuole sostituire l'infortunato Simon, per farlo hanno deciso di puntare gli occhi su Andreas Christensen del Chelsea. Il difensore dei Blues sarebbe compagno di nazionale del giocatore rossonero. A riportare la parole è anche Rudy Galetti di Sportitalia attraverso un tweet: ? @RudyGaletti: #is trying to convince #Christensen, the offer made to his agent is €4M, with the promise of a crucial role in. Meanwhile, #Chelsea is convinced that the center-back will renew the contract with #Blues. pic.twitter.com/GbEwdX7v1c—Posts (@Posts) December 10, 2021 Il suo club di appartenenza crede nel rinnovo del giocatore, il quale vorrebbe 4 milioni di euro a stagione. Soldi che, però, i Diavoli non sarebbero disposti ad offrire.