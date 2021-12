Il meteo in Campania | le previsioni per venerdì 10 dicembre

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,10: Avellino – Oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 25mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1254m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Allertepreviste: pioggia. Benevento – Oggi nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo ...

Nuova e intensa perturbazione in arrivo sull'Italia venerdì 10 dicembre: piogge, temporali forti venti e neve a bassa quota al Nord.