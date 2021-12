Il lancio di Decode39 L’Italia tra Mediterraneo e asse transatlantico

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il rapporto delcon gli USA, il proprio “ancoraggio”, nel quadro della relazione con l’Europa e la centralità del. Questi sono i temi principali, affrontati con mille sfumature, dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, e dal presidente della Fondazione Med-Or, Marco Minniti, in occasione dell’evento alla Farnesina “Here is Italy. Le lenti di Roma sulla politica estera”, in cui Formiche ha presentato, il nuovo portale online di geopolitica, in lingua araba e inglese, diretto da Valeria Covato. In apertura, Covato ha spiegato come nasce questo nuovo spin-off di Formiche: “Il prefisso telefonico racchiuso all’interno del suo nome nasconde la missione stessa della testata, quella di offrire ogni giorno ai lettori internazionali ...

Venerdì 10 dicembre, alle ore 10.00 a.m . CET in diretta streaming sui canali social di Formiche e su www.formiche.net, l'evento di lancio di Decode39 ( www.decode39.com ), il primo sito di insights geopolitici dall'Italia, in inglese e in arabo. L'iniziativa 'Here is Italy. Le lenti di Roma sulla politica estera' vedrà ...