"Il Governo rinnovi il Fondo Covid Ata"

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Le quattro maggiori sigle sindacali della scuola hanno chiamato a raccolta i propri iscritti per uno sciopero che nella giornata di oggi metterà in difficoltà studenti e famiglie. Flc - Cgil, Uil ...

Advertising

walter_sibari : Non pensate che i rinnovi per il servizio della fatturazione dovrebbero essere gratuiti o pagati dallo Stato poiche… - PiliLuciano3 : @Marisa10778178 la contrattazione si svolge tra le parti con i rinnovi dei contratti di categorie ma adesso si sta… - Gianluc51789947 : @Alessan76040555 @LucaAstigiano @FootballAndDre1 Capisci caro Ale cosa intendo quando parlo di demagogia e speculaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo rinnovi

LA NAZIONE

Per questo avevamo la ragionevole speranza che anche ilne fosse consapevole e desse un segnale tangibile di attenzione alla Scuola Pubblica attraverso la Legge di Bilancio. Di fatto, invece, ...A tutto ciò si affianca lo sforzo che ilsta facendo con i vari contratti di programma e neidelle flotte dei treni locali assieme alle Regioni di riferimento. Stiamo infatti parlando ...Tehrik-i-Taliban Pakistan si è ritirato dall'accordo siglato il mese scorso con il governo, accusandolo di non rispettare gli impegni presi. Le autorità pakistane hanno rilasciato de ...Roberto Tobia è presidente per la quarta volta di Federfarma Palermo. Rinnovati i vertici di Federfarma Latina: Salvatore Farina è presidente ...