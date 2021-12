Il Funzionario Antonio Trotta non ce l’ha fatta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Abbiamo sperato nell’ennesima fake news. Purtroppo questa volta dobbiamo annunciare che il dottor Antonio Trotta, Funzionario dell’Anticrimine di Catanzaro, non ce l’ha fatta. Il decesso è sopraggiunto nella notte. L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di venerdì 10 dicembre 2021) Abbiamo sperato nell’ennesima fake news. Purtroppo questa volta dobbiamo annunciare che il dottordell’Anticrimine di Catanzaro, non ce. Il decesso è sopraggiunto nella notte. L'articolo proviene da Forze Armate News.

Advertising

elenaricci1491 : Il Funzionario Antonio #Trotta non ce l'ha fatta - forzearmatenews : Il Funzionario Antonio #Trotta non ce l'ha fatta - ETROFACCOR : RT @InFoDifesa: E' morto Antonio Trotta: il #Funzionario di #Polizia colto da malore domenica scorsa - - InFoDifesa : E' morto Antonio Trotta: il #Funzionario di #Polizia colto da malore domenica scorsa - - pansopher1 : RT @Agenzia_Ansa: Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, è stato in contatto con un funzionario delle Nazioni Unite positivo al… -