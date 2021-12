Il finale di Gomorra 5 senza Sangue Blu | Genny vincerà la guerra?

(Di venerdì 10 dicembre 2021) IldiBlu, questo è il responso del penultimo appuntamento con la serie tv che ha riscritto la storia della serialità italiana. In un ottimo episodio in cuie lacrime si sono mischiate sul volto dei protagonisti, l’Immortale ha dovuto dire addio al suo braccio destro, pestato aproprio da. Un colpo di scena che in molti si aspettavano ma che ha saputo regalare al pubblico sfumature crude e sconvolgenti come lo è stata quest’ultima stagione in questo momento.scopre del tradimento di Donna Luciana per bocca di Azzurra e così ottiene finalmente un punto a suo favore: avere tra le maniBlu. Il giovane di Napoli centro non solo lo aveva spinto ad uccidere Ciro nella ...

Advertising

asrale17 : RT @Fraboyss: 25rt e spoilero il finale di gomorra a Enzo - Fraboyss : 25rt e spoilero il finale di gomorra a Enzo - digitalsat_it : Gomorra 5 - Stagione Finale, su Sky e streaming NOW il settimo e ottavo episodio - digitalsat_it : Venerdi 10 Dicembre 2021 Sky e Premium Cinema, Gomorra - Stagione Finale Ep. 7 e 8 - iamfredmosby : stasera preparatevi ad altre due bombettine e qualche fazzoletto. in vista del gran finale le cose si fanno serie ??… -

Ultime Notizie dalla rete : finale Gomorra

5: ilIl un episodio c'è una inside joke: Ciro dice che non gli interessa che questa storia continui, ma che finisca come vuole lui. Visto che è l'ultima stagione di, è finita ...5 torna con un nuovo appuntamento, il penultimo: stasera su Sky Atlantic alle 21:15, e in streaming su NOW, Ciro e Genny faranno un passo in più verso la resa dei conti. Negli episodi 7 ...Anticipazioni Gomorra 5, ultima puntata: il finale di serie in onda il 17 dicembre su Sky Atlantic Venerdì 17 dicembre Sky Atlantic proporrà l'ultima ...La video intervista a Ivana Lotito e Arturo Muselli, interpreti di Azzurra e Sangueblù in Gomorra 5: lo scontro finale tra Genny e Ciro è su Sky e Now Tv. Nel cast di Gomorra - La serie rispettivament ...