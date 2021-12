Il figlio di Peppino Prisco: «In guerra barattò della carne con un quotidiano per leggere dell’Inter» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tuttosport intervista Luigi Maria Prisco, figlio di Peppino, l’avvocato super tifoso dell’Inter del quale ricorre oggi il centenario della nascita. Domenica saranno vent’anni dalla sua scomparsa. Racconta la straordinaria passione del padre per l’Inter, ma in generale per tutto il calcio. «In guerra, appena giunto in territorio polacco, la prima cosa che fece fu barattare una scatoletta di carne con un quotidiano italiano del giorno prima per leggere dell’Inter. Scoprì che l’Inter aveva perso a Bologna partita e primo posto. Allora si lasciò andare a una parolaccia. Era tifoso dell’Inter, ma anche grande appassionato di calcio». Sentiva soprattutto, forte, la rivalità con il Milan. «E i tifosi se ne ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tuttosport intervista Luigi Mariadi, l’avvocato super tifosodel quale ricorre oggi il centenarionascita. Domenica saranno vent’anni dalla sua scomparsa. Racconta la straordinaria passione del padre per l’Inter, ma in generale per tutto il calcio. «In, appena giunto in territorio polacco, la prima cosa che fece fu barattare una scatoletta dicon unitaliano del giorno prima per. Scoprì che l’Inter aveva perso a Bologna partita e primo posto. Allora si lasciò andare a una parolaccia. Era tifoso, ma anche grande appassionato di calcio». Sentiva soprattutto, forte, la rivalità con il Milan. «E i tifosi se ne ...

