Il fidanzato di Francesca Cipriani ha un figlio | scoop su Alessandro Rossi | la mamma della showgirl conferma

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Emerge un retroscena “segreto” sulla coppia composta da. Il passato del ragazzo riaffiora improvvisamente nel presente e porta con sé una notizia bomba, ai più sconosciuta: è infatti papà di un bambino di 3 anni. L’indiscrezione circolata negli ultimi giorni è statata dallasoubrette, che ha ammesso come la figlia ne sia a conoscenza.è già papà: losuldiIldi, è approdato diverse volte a Cinecittà per svariate sorprese alla ...

La prima ad aver sospettato un prolungamento dell'edizione èCipriani che, dopo aver visto gli addobbi, ha iniziato a manifestare la mancanza per il suoAlessandro. Proprio la ...... Chiara annuncia la riunione di famiglia a Como dove arriva con il figlio Leone e le sorelle Valentina colLuca Vezil econ ilRicky e il cane Matilda. Si aggiungeranno ...Francesca Cipriani ed il segreto di Alessandro Rossi. Compare un figlio dell'imprenditore, di lui non si sapeva nulla ...Il bimbo ha tre anni e Francesca Cipriani aveva già accennato a lui durante alcune conversazioni nella casa. La soubrette aveva dichiarato di non volersi sposare con il pancione ma di sapere già che A ...