Il dolore di Claudia Gerini per Emilia: "Lasci amore" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Claudia Gerini racconta su Instagram il dolore per la morte di nonna Emilia, pubblicando uno scatto e un messaggio dedicato a una persona che è stata fondamentale nella sua vita. Claudia Gerini, addio a nonna Emilia Claudia Gerini ha scritto un breve messaggio dedicato a nonna Emilia, scomparsa in questi giorni. Una figura importantissima per l'attrice e una donna a cui era molto legata. "Sei volata in cielo e Lasci amore e ricordi meravigliosi – ha scritto – fa buon viaggio, sei e sarai sempre con me. Ti voglio ricordare con delle foto dolci e spiritose, come eri tu. Una con i tuoi amati occhiali neri!". Il messaggio di Federico Zampaglione A commentare il post Instagram anche ...

