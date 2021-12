Il documentario più visto su Netflix in questi giorni è «14 Peaks». Gli Sherpa si riprendono l’Himalaya (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nirmal Purja, detto Nimsdai, il figlio della montagna. 38 anni, un passato nelle forze speciali dell’esercito britannico e ora una dei volti più importanti dell’alpinismo contemporaneo. Secondo i dati di Netflix il documentario più visto in questa settimana è 14 Peaks, nothing is impossibile. È la storia, pubblicata sulla piattaforma il 29 novembre, di come Nimsdai sia riuscito ad arrivare in cima a tutte le 14 montagne sopra gli 8 mila metri che esistono nel mondo in sei mesi e sei giorni. Il record precedente era del coreano Kim Chang-Ho: per completare tutte le montagne aveva impiegato 7 anni, 10 mesi e 6 giorni. Nimsdai è riuscito a fare tutto dal 23 aprile 2019 al 29 ottobre dello stesso anno. È partito dall’Annapurna e ha finito, passando da Everest e K2, con lo Shisha Pangma, ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nirmal Purja, detto Nimsdai, il figlio della montagna. 38 anni, un passato nelle forze speciali dell’esercito britannico e ora una dei volti più importanti dell’alpinismo contemporaneo. Secondo i dati diilpiùin questa settimana è 14, nothing is impossibile. È la storia, pubblicata sulla piattaforma il 29 novembre, di come Nimsdai sia riuscito ad arrivare in cima a tutte le 14 montagne sopra gli 8 mila metri che esistono nel mondo in sei mesi e sei. Il record precedente era del coreano Kim Chang-Ho: per completare tutte le montagne aveva impiegato 7 anni, 10 mesi e 6. Nimsdai è riuscito a fare tutto dal 23 aprile 2019 al 29 ottobre dello stesso anno. È partito dall’Annapurna e ha finito, passando da Everest e K2, con lo Shisha Pangma, ...

