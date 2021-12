Il dj Laurent Garnier, arriva nelle sale la leggenda della musica techno (Di venerdì 10 dicembre 2021) Arriverà nei cinema il 10, 11 e 12 gennaio "Laurent Garnier. Off the record", il docu-film sulla vita della leggenda della musica techno. Diretto da Gabin Rivoire, traccia il percorso artistico di uno dei dj più apprezzati al mondo, pioniere della musica techno. Attraverso esclusive immagini d'archivio e filmati del recente tour mondiale, l'artista ripercorre la sua affermazione sulla scena musicale, dagli anni '80 ad oggi, da figlio di un proprietario di luna park a Cavaliere della Legion d'Onore.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 10 dicembre 2021) Arriverà nei cinema il 10, 11 e 12 gennaio ". Off the record", il docu-film sulla vita. Diretto da Gabin Rivoire, traccia il percorso artistico di uno dei dj più apprezzati al mondo, pioniere. Attraverso esclusive immagini d'archivio e filmati del recente tour mondiale, l'artista ripercorre la sua affermazione sulla scenale, dagli anni '80 ad oggi, da figlio di un proprietario di luna park a CavaliereLegion d'Onore.video width="746" height="420" ...

