Il delirio di Saviano: “La Meloni ha rubato Atreju. Il mio odio contro di lei è doveroso” (video) (Di venerdì 10 dicembre 2021) E’ un Roberto Saviano dagli occhi spiritati e la bava alla bocca quello che viene invitato da Corrado Formigli a commentare l’incredibile inchiesta, dal punto di vista cabarettistico, di Fanpage contro la destra golpista che minaccia le istituzioni democratiche. “Vergogna, questa destra è un pericolo per la democrazia!”, tuona Saviano, mentre fissa con gli occhi un punto lontano per cercare l’ispirazione ai suoi deliri. Lo scrittore reso famoso e arricchito da Gomorra, non si sottrae al monologo contro Giorgia Meloni che l’invasato Corrado Formigli, tanto per cambiare, ha proposto ieri sera come piatto forte della sua puntata di “Piazza Pulita“, ormai un feuilleton semiserio sulla destra “fascista e pericolosa” più che un programma di approfondimento giornalistico. Di profondo, da Formigli, ci sono ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 dicembre 2021) E’ un Robertodagli occhi spiritati e la bava alla bocca quello che viene invitato da Corrado Formigli a commentare l’incredibile inchiesta, dal punto di vista cabarettistico, di Fanpagela destra golpista che minaccia le istituzioni democratiche. “Vergogna, questa destra è un pericolo per la democrazia!”, tuona, mentre fissa con gli occhi un punto lontano per cercare l’ispirazione ai suoi deliri. Lo scrittore reso famoso e arricchito da Gomorra, non si sottrae al monologoGiorgiache l’invasato Corrado Formigli, tanto per cambiare, ha proposto ieri sera come piatto forte della sua puntata di “Piazza Pulita“, ormai un feuilleton semiserio sulla destra “fascista e pericolosa” più che un programma di approfondimento giornalistico. Di profondo, da Formigli, ci sono ...

Advertising

RosyilCapo : In attesa per la presentazione di Recinzioni TV di @johnnypalomba con Luca Ravenna et al. allo Spazio RAI. Al piano… - stagliacollo : Un cerebroleso, io lo manderei in Arabia senza scorta. “Gesù figlio di profughi”, il nuovo delirio di rabbi Savian… - VoxNewsInfo2 : : “Gesù figlio di profughi”, il nuovo delirio di rabbi Saviano contro Salvini -

Ultime Notizie dalla rete : delirio Saviano Roberto Saviano, "famiglia tradizionale e mafia". Una teoria sconvolgente Un vero e proprio delirio, che sembra una frecciata a Giorgia Meloni e Matteo Salvini, quello di Robeto Saviano. Lo scrittore pur di attaccare i valori di Fratelli d'Italia e Lega, ma più in generale della cultura ...

L'ultima di Saviano: "Combattete la mafia tradendo vostra moglie" Tradire la moglie? Ribellarsi ai 'vecchi vincoli familiari' praticando l'amore libero? E' l'ultima provocazione di Roberto Saviano, che si scaglia contro la famiglia tradizionale in un delirio che farebbe impallidire il senatore Pillon, quello del Family Day. Come frigna l'imputato Saviano. Storace distrugge la videolagna ...

“Sesso libero contro la mafia”: l’ultimo delirio di Saviano Il Primato Nazionale Un vero e proprio, che sembra una frecciata a Giorgia Meloni e Matteo Salvini, quello di Robeto. Lo scrittore pur di attaccare i valori di Fratelli d'Italia e Lega, ma più in generale della cultura ...Tradire la moglie? Ribellarsi ai 'vecchi vincoli familiari' praticando l'amore libero? E' l'ultima provocazione di Roberto, che si scaglia contro la famiglia tradizionale in unche farebbe impallidire il senatore Pillon, quello del Family Day. Come frigna l'imputato. Storace distrugge la videolagna ...