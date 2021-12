Il Covid manda di nuovo i Pronto soccorso in affanno. “Gli ospedali faticano a ricoverare pazienti in 36 ore”. Sardegna vicina al collasso, criticità in altre 3 Regioni (Di venerdì 10 dicembre 2021) I Pronto soccorso di tutta Italia sono di nuovo in affanno. La quarta ondata Covid avanza e aumentano gli accessi d’emergenza, al punto che ci “sono ospedali in cui si fatica a ricoverare i pazienti entro le 24-36 ore“. A lanciare l’allarme è la Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza (Simeu). La situazione “non è ancora drammatica” ma rischia di diventarlo, avverte Simeu. Ciò che è “drammatico è l’impossibilità di ricoverare tanti pazienti non Covid”. In particolare ci sono alcune zone d’Italia particolarmente in allarme. “I Pronto soccorso in Sardegna sono vicini al collasso”, ha detto Beniamino Susi, Responsabile dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Idi tutta Italia sono diin. La quarta ondataavanza e aumentano gli accessi d’emergenza, al punto che ci “sonoin cui si fatica aentro le 24-36 ore“. A lanciare l’allarme è la Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza (Simeu). La situazione “non è ancora drammatica” ma rischia di diventarlo, avverte Simeu. Ciò che è “drammatico è l’impossibilità ditantinon”. In particolare ci sono alcune zone d’Italia particolarmente in allarme. “Iinsono vicini al”, ha detto Beniamino Susi, Responsabile dei ...

