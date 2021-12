Il cinema in ospedale per i piccoli pazienti del Pediatrico di Bari (Di venerdì 10 dicembre 2021) La magia del cinema arriva direttamente nelle stanze dei piccoli pazienti del Pediatrico 'Giovanni XXIII' di Bari . Con tablet, smartphone o pc i bambini possono collegarsi alla piattaforma dedicata e... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 10 dicembre 2021) La magia delarriva direttamente nelle stanze deidel'Giovanni XXIII' di. Con tablet, smartphone o pc i bambini possono collegarsi alla piattaforma dedicata e...

Il cinema in ospedale per i piccoli pazienti del Pediatrico di Bari Gazzetta del Sud Il cinema entra all'ospedale pediatrico di Bari L'attività è promossa a Bari dalla cooperativa "Il nuovo Fantarca" che ha aderito per l'Italia al progetto europeo "Film for Kids at Hospital" che conta su sei partner di sei diversi Paesi (Italia, Be ...

Il cinema in ospedale per i piccoli pazienti del Pediatrico di Bari La magia del cinema arriva direttamente nelle stanze dei piccoli pazienti del pediatrico 'Giovanni XXIII' di Bari. Con tablet, smartphone o pc i bambini possono collegarsi alla piattaforma ...

