Il cartellone con la premier neozelandese e la scritta «Niente vaccinazione, niente lavoro» è falso (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il 7 dicembre 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un cartellone pubblicitario con la foto della premier della Nuova Zelanda Jacinda Kate e un messaggio in lingua inglese che, tradotto in italiano, recita: «Ricordati di prenotare il tuo ‘Booster di Natale’! Ogni booster ti dà fino a sei mesi di libertà. niente vaccinazione, niente lavoro, niente risarcimenti». Con il termine booster si intende la dose del richiamo del vaccino anti Covid-19 a distanza di un determinato intervallo temporale, dopo il completamento del ciclo vaccinale primario. Il contenuto del post oggetto è in realtà un’immagine modificata, che veicola una notizia falsa. Nel cartellone originale, utilizzato durante ... Leggi su facta.news (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il 7 dicembre 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra unpubblicitario con la foto delladella Nuova Zelanda Jacinda Kate e un messaggio in lingua inglese che, tradotto in italiano, recita: «Ricordati di prenotare il tuo ‘Booster di Natale’! Ogni booster ti dà fino a sei mesi di libertà.risarcimenti». Con il termine booster si intende la dose del richiamo del vaccino anti Covid-19 a distanza di un determinato intervallo temporale, dopo il completamento del ciclo vaccinale primario. Il contenuto del post oggetto è in realtà un’immagine modificata, che veicola una notizia falsa. Neloriginale, utilizzato durante ...

Advertising

eeianna_ : oggi a scuola c’è stato lo sciopero e una ragazza aveva il cartellone con la foto di taeee, non sono riuscita a fare la foto :((( - DanP7711 : RT @MaxHugo66: Per quelli che #ScalaInfetta = Green Pass che non serve a niente, gnegne. Ma ci nascete così babbei o vi fanno un corso? L… - ada_cavaliere : RT @ZiSansi: La solita bufala #novax #ScalaInfetta Milano - Focolaio Covid al teatro alla Scala. Un cluster che non ha nulla a che fare su… - Sto_con_Put_in : RT @dottorbarbieri: Chi ha parlato di #ScalaInfetta? Non scherziamo, avevano tutti il #SuperGreenPass... - ZiSansi : La solita bufala #novax #ScalaInfetta Milano - Focolaio Covid al teatro alla Scala. Un cluster che non ha nulla a… -