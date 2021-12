Il capitano della Roma si racconta: “Stavo per smettere di giocare, la notte contavo i battiti del mio cuore!” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ha rilasciato un’intervista a The Player Tribune raccontando il momento più drammatico della sua carriera. Di seguito le sue dichiarazioni: “Quando avevo 16 anni hanno scoperto che nel mio cuore c’era qualcosa che non andava – ha raccontato il centrocampista giallorosso – Mi bastava salire una rampa di scale per aver subito il fiatone. Troppi battiti irregolari”. Continua poi il centrocampista: “Mi dissero che avrei dovuto smettere di giocare dai sei agli otto mesi e che dopo avremmo valutato. Quindi niente corsa, niente allenamenti, niente calcio. Niente Roma“. Ha poi concluso: “Sono sempre stato una persona ottimista, ma quel momento è stato davvero ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lorenzo Pellegrini,, ha rilasciato un’intervista a The Player Tribunendo il momento più drammaticosua carriera. Di seguito le sue dichiarazioni: “Quando avevo 16 anni hanno scoperto che nel mio cuore c’era qualcosa che non andava – hato il centrocampista giallorosso – Mi bastava salire una rampa di scale per aver subito il fiatone. Troppiirregolari”. Continua poi il centrocampista: “Mi dissero che avrei dovutodidai sei agli otto mesi e che dopo avremmo valutato. Quindi niente corsa, niente allenamenti, niente calcio. Niente“. Ha poi concluso: “Sono sempre stato una persona ottimista, ma quel momento è stato davvero ...

