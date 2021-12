Il bollettino di oggi | 20 497 nuovi casi e 118 morti il picco finora della quarta ondata

(Di venerdì 10 dicembre 2021) I dati di venerdì 10 dicembre. Oltre 100 vittime per la seconda volta in questo mese. Superati i 20 milacontagi: non succedeva dal 3 aprile. Il tasso di positività è 2,9% con 716.287 tamponi. Ricoveri: +150. Terapie intensive: +5

Cagliari. Nuovo bollettino della Unità di crisi regionale per l'emergenza sanitaria da Coronavirus. Il bilancio registrato purtroppo è di tre nuove vittime. Si tratta di due uomini di 59 e 86 anni, residenti ... Nuovo record di contagi Covid nel Regno Unito. L'ultimo bollettino registra infatti 58.194 nuovi casi e altri 120 decessi, contro le 50.867 infezioni e i 148 morti del precedente aggiornamento. Contagi covid in continua evoluzione a Torre del Greco. Trenta nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, secondo l'ultimo bollettino del centro operativo comunale sull'emergenza sanitaria in corso.