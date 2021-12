Il blues degli Appalachi secondo Jordan Farmer (Di sabato 11 dicembre 2021) Hollis ha il corpo deformato da uno sviluppo asimmetrico della colonna vertebrale che lo costringe a camminare curvo mentre sulla sua schiena è cresciuta una gobba che gli provoca forti dolori e lo spinge ad assumere ogni giorno degli oppiacei. È cresciuto lontano da tutti, in mezzo ai boschi del West Virginia e accanto a un padre che al richiamo dell’alcol alternava «la chiamata» di Gesù per predicare tra la gente delle sue montagne. Fin da piccolo, al mondo che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 11 dicembre 2021) Hollis ha il corpo deformato da uno sviluppo asimmetrico della colonna vertebrale che lo costringe a camminare curvo mentre sulla sua schiena è cresciuta una gobba che gli provoca forti dolori e lo spinge ad assumere ogni giornooppiacei. È cresciuto lontano da tutti, in mezzo ai boschi del West Virginia e accanto a un padre che al richiamo dell’alcol alternava «la chiamata» di Gesù per predicare tra la gente delle sue montagne. Fin da piccolo, al mondo che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

