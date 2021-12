Ictus, morto il 34enne commissario di polizia in servizio per Catanzaro-Foggia Antonio Trotta era addetto al controllo dell'ingresso nello stadio dei tifosi pugliesi (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Lega Italiana Calcio Professionistico esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Antonio Trotta, commissario di polizia che aveva accusato un gravissimo malore domenica scorsa, durante il servizio di ordine pubblico per la gara Catanzaro-Foggia. Alla famiglia di Antonio Trotta, in questo difficile momento, giungano le più sincere e sentite condoglianze del Presidente Francesco Ghirelli e di tutta la Lega Pro. Le donne e gli uomini delle forze dell’ordine abbiano la consapevolezza della nostra sincera vicinanza, in questo triste momento segnato dalla morte di Antonio. L'articolo Ictus, morto il 34enne ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Lega Italiana Calcio Professionistico esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa didiche aveva accusato un gravissimo malore domenica scorsa, durante ildi ordine pubblico per la gara. Alla famiglia di, in questo difficile momento, giungano le più sincere e sentite condoglianze del Presidente Francesco Ghirelli e di tutta la Lega Pro. Le donne e gli uominie forze’ordine abbiano la consapevolezzaa nostra sincera vicinanza, in questo triste momento segnato dalla morte di. L'articoloil...

