I superpoteri dei corpi astinenti nel confronto educativo tra padre e figli (Di venerdì 10 dicembre 2021) È possibile educare i figli al vuoto, prepararli al rifiuto a quanto pare sempre più comune, di ogni tipo di sessualità? Che cosa potrei suggerire loro, o meglio trattenermi dal farlo, tenendo così per me l’eventuale, triste sorpresa che, tra i numerosi orientamenti tra cui vagare, scelgano quello della rinuncia al piacere, all’attrazione fisica per un altro essere umano, al calore di un abbraccio? Questo pensiero ronzava ai margini della mia mente da un anno, quando la figlia piccola (ora dodicenne), aveva iniziato a interrogarsi sugli orientamenti sessuali di amici e amiche, usando come tabella degli elementi l’interminabile sigla LGBTQIA+ con cui smascherare anche la mia insensibilità. – Dimmi: quale tra le mie amiche è B? – Boh... – Ma dai! E i colori della bandiera Queer? La A è in fondo; l’Oxford dice: chi non è interessato al sesso. L’unico ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 dicembre 2021) È possibile educare ial vuoto, prepararli al rifiuto a quanto pare sempre più comune, di ogni tipo di sessualità? Che cosa potrei suggerire loro, o meglio trattenermi dal farlo, tenendo così per me l’eventuale, triste sorpresa che, tra i numerosi orientamenti tra cui vagare, scelgano quello della rinuncia al piacere, all’attrazione fisica per un altro essere umano, al calore di un abbraccio? Questo pensiero ronzava ai margini della mia mente da un anno, quando laa piccola (ora dodicenne), aveva iniziato a interrogarsi sugli orientamenti sessuali di amici e amiche, usando come tabella degli elementi l’interminabile sigla LGBTQIA+ con cui smascherare anche la mia insensibilità. – Dimmi: quale tra le mie amiche è B? – Boh... – Ma dai! E i colori della bandiera Queer? La A è in fondo; l’Oxford dice: chi non è interessato al sesso. L’unico ...

