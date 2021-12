I Santi di Venerdì 10 Dicembre 2021 (Di venerdì 10 dicembre 2021) BEATA VERGINE MARIA DI LORETO – Memoria FacoltativaLa venerazione per la Santa Casa di Loreto è stata, fin dal Medioevo, l’origine di quel peculiare santuario frequentato, ancora oggi, da numerosi fedeli pellegrini per alimentare la propria fede nel Verbo di Dio fatto carne per noi. Questo santuario ricorda il mistero dell’Incarnazione e spinge tutti coloro che lo visitano a considerare la pienezza del tempo, quando Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, e a meditare sia le parole dell’Angelo nunziante l’Evangelo, sia le paro…www.Santiebeati.it/dettaglio/80900 Sant’ EDIBIO DI SOISSONS VescovoV sec.www.Santiebeati.it/dettaglio/98570 San MAURO DI ROMA MartireIV sec.www.Santiebeati.it/dettaglio/80910 San GEMELLO DI ANCIRA MartireIV sec.www.Santiebeati.it/dettaglio/80920 Santi EDMONDO ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) BEATA VERGINE MARIA DI LORETO – Memoria FacoltativaLa venerazione per la Santa Casa di Loreto è stata, fin dal Medioevo, l’origine di quel peculiare santuario frequentato, ancora oggi, da numerosi fedeli pellegrini per alimentare la propria fede nel Verbo di Dio fatto carne per noi. Questo santuario ricorda il mistero dell’Incarnazione e spinge tutti coloro che lo visitano a considerare la pienezza del tempo, quando Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, e a meditare sia le parole dell’Angelo nunziante l’Evangelo, sia le paro…www.ebeati.it/dettaglio/80900 Sant’ EDIBIO DI SOISSONS VescovoV sec.www.ebeati.it/dettaglio/98570 San MAURO DI ROMA MartireIV sec.www.ebeati.it/dettaglio/80910 San GEMELLO DI ANCIRA MartireIV sec.www.ebeati.it/dettaglio/80920EDMONDO ...

Ultime Notizie dalla rete : Santi Venerdì Luoghi invisibili: fino al 12 dicembre le visite all'Università per Stranieri ... le sue bellezze e i suoi santi, fino ad arrivare al santuario di Loreto che custodisce la Casa di ... Tre gli appuntamenti in programma venerdì 10 dicembre con le visite guidate a palazzo Gallenga ...

Domani venerdì 10 dicembre Notre - Dame de Lorette ...Consulta delle Aggregazioni laicali Giovedì 16 dicembre Vescovado - pomeriggio Udienze Venerdì 17 ... Nella Santa Casa, davanti all'effige della Madre del Redentore e della Chiesa, Santi e Beati hanno ...

Venerdì 10 dicembre: la frase del giorno, i santi del giorno, i nati famosi, cosa accadde oggi