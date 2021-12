I poveri sono furbi, si sa (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il dibattito di questi mesi sul Reddito di cittadinanza ha messo in luce i limiti e i pregi della misura. Se vogliamo sapere quali sono basta leggere le conclusioni a cui sono giunti sia l’Alleanza contro la povertà sia la Caritas sia il Comitato presieduto da Chiara Saraceno e istituito presso il Ministero del Lavoro. Tre studi di tre soggetti diversi giungono a conclusioni con molti punti in comune. Invece il dibattito politico ha preso un abbrivio completamente diverso. Anzitutto si è subito spaccato tra favorevoli e contrari e alcuni dei contrari - anziché ragionare su scale di equivalenza, parametri, take up, dimore, cittadinanze e altri concetti utili ad approfondire la questione – hanno zoomato, ingrandito, ingigantito un difetto specifico, particolare: quello di coloro che percepiscono il reddito pur non avendone bisogno, i cosiddetti falsi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il dibattito di questi mesi sul Reddito di cittadinanza ha messo in luce i limiti e i pregi della misura. Se vogliamo sapere qualibasta leggere le conclusioni a cuigiunti sia l’Alleanza contro la povertà sia la Caritas sia il Comitato presieduto da Chiara Saraceno e istituito presso il Ministero del Lavoro. Tre studi di tre soggetti diversi giungono a conclusioni con molti punti in comune. Invece il dibattito politico ha preso un abbrivio completamente diverso. Anzitutto si è subito spaccato tra favorevoli e contrari e alcuni dei contrari - anziché ragionare su scale di equivalenza, parametri, take up, dimore, cittadinanze e altri concetti utili ad approfondire la questione – hanno zoomato, ingrandito, ingigantito un difetto specifico, particolare: quello di coloro che percepiscono il reddito pur non avendone bisogno, i cosiddetti falsi ...

