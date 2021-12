I nidi compiono 50 anni. È tempo di investire su infanzia ed educazione (Di venerdì 10 dicembre 2021) A 50 anni dall’approvazione della Legge n.1044 del 1971 che ha istituito i nidi pubblici è arrivato il momento di riflettere sulla loro importanza e sul loro futuro. In questa metà di secolo il mondo è cambiato: la scuola, la pedagogia, il lavoro, in particolare il lavoro delle donne. E poi la pandemia, da due anni a questa parte, ci ha costretti a ripensare tutto: gli spazi, i tempi e anche i modi di fare educazione. Come sappiamo, l’emergenza Covid-19 si è inserita in un contesto già fragile. In primis, caratterizzato da un calo demografico importante con quasi 1 milione di bambini “persi” in Italia negli ultimi 10 anni e l’età delle donne al primo figlio sempre più alta. Il secondo elemento da considerare è la carenza di investimenti strutturali sull’educazione. In questo clima il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) A 50dall’approvazione della Legge n.1044 del 1971 che ha istituito ipubblici è arrivato il momento di riflettere sulla loro importanza e sul loro futuro. In questa metà di secolo il mondo è cambiato: la scuola, la pedagogia, il lavoro, in particolare il lavoro delle donne. E poi la pandemia, da duea questa parte, ci ha costretti a ripensare tutto: gli spazi, i tempi e anche i modi di fare. Come sappiamo, l’emergenza Covid-19 si è inserita in un contesto già fragile. In primis, caratterizzato da un calo demografico importante con quasi 1 milione di bambini “persi” in Italia negli ultimi 10e l’età delle donne al primo figlio sempre più alta. Il secondo elemento da considerare è la carenza di investimenti strutturali sull’. In questo clima il ...

Advertising

HuffPostItalia : I nidi compiono 50 anni. È tempo di investire su infanzia ed educazione - kiara86769608 : RT @mlaurabranca: #6dicembre oggi i nido compiono 50 anni! Abbiamo raccolto testimonianze da tutt'Italia per narrarli. Ci sono anche le fir… - SianiPaolo : RT @mlaurabranca: #6dicembre oggi i nido compiono 50 anni! Abbiamo raccolto testimonianze da tutt'Italia per narrarli. Ci sono anche le fir… - mlaurabranca : #6dicembre oggi i nido compiono 50 anni! Abbiamo raccolto testimonianze da tutt'Italia per narrarli. Ci sono anche… - il_piccolo : I nidi a Trieste compiono 50 anni: un’istituzione cresciuta sul “modello” San Giusto -