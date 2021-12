I contagi tornano a sfondare quota 20mila. Mai così tanti dal 3 aprile scorso. I decessi nelle ultime 24 ore sono 118. Il tasso di positività è al 2,8% (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sfondano quota 20mila i nuovi casi di contagio da Covid-19 rilevati dal ministero della Salute, esattamente 20.497. Numeri in crescita rispetto ai 12.527 del 9 dicembre (leggi l’articolo), anche grazie a molti più tamponi processati, 716.287. Il tasso di positività è al 2,86%. Superano 100 i decessi, per la precisione i morti registrati oggi sono 118 (+39). L’Italia non toccava i ventimila contagi dal 3 aprile scorso quando si registrarono 21.261 positivi. Per quanto riguarda, invece, le vittime bisogna risalire al 28 maggio, quando furono registrati 126 decessi. In crescita anche i ricoveri: le terapie intensive sono 5 in più (ieri +20) con 76 ingressi del giorno, e salgono a 816, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sfondanoi nuovi casi dio da Covid-19 rilevati dal ministero della Salute, esattamente 20.497. Numeri in crescita rispetto ai 12.527 del 9 dicembre (leggi l’articolo), anche grazie a molti più tamponi processati, 716.287. Ildiè al 2,86%. Superano 100 i, per la precisione i morti registrati oggi118 (+39). L’Italia non toccava i ventimiladal 3quando si registrarono 21.261 positivi. Per quanto riguarda, invece, le vittime bisogna risalire al 28 maggio, quando furono registrati 126. In crescita anche i ricoveri: le terapie intensive5 in più (ieri +20) con 76 ingressi del giorno, e salgono a 816, ...

