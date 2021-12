Hong Kong, la repressione non finisce mai. Nuova condanna per Lai (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ancora repressione contro i leader del movimento pro-democrazia di Hong Kong. L’imprenditore e magnate dei media, Jimmy Lai, è stato condannato insieme ad altre due persone per avere organizzato la manifestazione commemorativa del massacro di Piazza Tienanmen l’anno scorso. Lai, fondatore del quotidiano Apple Daily, è stato accusato di “assembramento illegale”, insieme all’attivista Gwyneth Ho e a Chow Hang-tung, ex vicepresidente dell’Alleanza di Hong Kong. Per le autorità di Pechino, la presenza di Lai alla conferenza stampa dell’evento “è stato un atto deliberato per raccogliere sostegno e pubblicizzare l’assemblea non autorizzata che ne è seguita”, secondo la sentenza del giudice Amanda Woodcock. Non sono state ancora diffuse le sentenze degli altri condannati. Non ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ancoracontro i leader del movimento pro-democrazia di. L’imprenditore e magnate dei media, Jimmy Lai, è statoto insieme ad altre due persone per avere organizzato la manifestazione commemorativa del massacro di Piazza Tienanmen l’anno scorso. Lai, fondatore del quotidiano Apple Daily, è stato accusato di “assembramento illegale”, insieme all’attivista Gwyneth Ho e a Chow Hang-tung, ex vicepresidente dell’Alleanza di. Per le autorità di Pechino, la presenza di Lai alla conferenza stampa dell’evento “è stato un atto deliberato per raccogliere sostegno e pubblicizzare l’assemblea non autorizzata che ne è seguita”, secondo la sentenza del giudice Amanda Woodcock. Non sono state ancora diffuse le sentenze degli altriti. Non ...

