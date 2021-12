Highlights AS Monaco-Olimpia Milano 65-71 | Eurolega 2021 2022 VIDEO

(Di sabato 11 dicembre 2021) Ilcon glidi As-AX Armani Exchange, valida per la quattordicesima giornata dell’di basket. Parte subito forteche indirizza il match sin dal primo quarto. +12 per la squadra di coach Ettore Messina alla prima sirena e soli 14 punti concessi. Punti concessi che diventano solo 27 all’intervallo grazie alla coppia Shields-Hines straordinaria in difesa e molto efficace in attacco. 27-39 dopo il primo tempo. Il terzo quarto vede ancora l’dominare a rimbalzo in entrambe le aree, questa volta grazie alla coppia Bentil-Tarczewski. +13 a 10? dal termine sul 44-57. L’inizio del quarto periodo è un’inno alla pallacanestro targato Sergio “El Chacho” Rodriguez che con un parziale di ...

Advertising

Fprime86 : RT @SkySport: Eurolega, Monaco-Milano 65-71, l'Olimpia si riscatta dopo 4 sconfitte di fila #SkySport #Eurolega #SkyBasket #OlimpiaMilano… - andreastoolbox : Eurolega, Monaco-Milano 65-71, l'Olimpia si riscatta dopo 4 sconfitte di fila | Sky Sport - gemin_steven98 : RT @SkySport: Eurolega, Monaco-Milano 65-71, l'Olimpia si riscatta dopo 4 sconfitte di fila #SkySport #Eurolega #SkyBasket #OlimpiaMilano… - SkySport : Eurolega, Monaco-Milano 65-71, l'Olimpia si riscatta dopo 4 sconfitte di fila #SkySport #Eurolega #SkyBasket… - sportli26181512 : Eurolega, Monaco-Milano 65-71, l'Olimpia si riscatta dopo 4 sconfitte di fila: Finalmente Milano: l'Olimpia chiude… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Monaco

Sportface.it

... sarà questo l'ultimo vero pericolo per i portoghesi che non hanno aspettato il triplice fischio per dare il via alla festa, viste le buone notizie che arrivavano dacon il Bayern che non ha ...Bayern- Barcellona 3 - 0: gol eL'Olimpia Milano torna alla vittoria in EuroLeague in casa dell'AS Monaco, avanti per tutta la gara e arrivando sul +21 all'inizio dell'ultimo quarto. Finale di fuoco, per resistere ...L'Olimpia Milano sfida per la prima volta nella sua storia l’AS Monaco nella 14\^ giornata di Eurolega (diretta su Sky Sport Arena alle ore 20). Entrambe le squadre attraversano ...