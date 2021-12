Hellas Verona, Tudor recupera Hongla tornato negativo al Covid (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tudor può sorridere: l’Hellas Verona recupera Hongla dopo la sua positività al Covid 19, il comunicato del club scaligero L’Hellas Verona e Igor Tudor possono tornare a sorridere per il recupero di Hongla. Il centrocampista è guarito dal Covid 19 e sarà presente per la sfida del weekend. Il comunicato del club scaligero: COMUNICATO – «Hellas Verona FC comunica che gli ultimi test diagnostici per il Covid-19 effettuati da Martin Hongla hanno dato esito negativo.» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021)può sorridere: l’dopo la sua positività al19, il comunicato del club scaligero L’e Igorpossono tornare a sorridere per il recupero di. Il centrocampista è guarito dal19 e sarà presente per la sfida del weekend. Il comunicato del club scaligero: COMUNICATO – «FC comunica che gli ultimi test diagnostici per il-19 effettuati da Martinhanno dato esito.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

