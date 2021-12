Hawkeye, Florence Pugh: "Mi hanno impedito di postare su Instagram. Siamo oltre il ridicolo" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Florence Pugh si lamenta perché le è stato impedito di pubblicare su Instagram materiali su Hawkeye, anche l'attrice tocca con mano la dura leggere degli spoiler in casa Marvel. L'estrema segretezza di Marvel ha infastidito Florence Pugh. L'attrice inglese si è lamentata del fatto che le è stato impedito di pubblicare su Instagram foto e post relativi alla serie Hawkyeye. Attenzione. Se volete evitare sull'episodio 4 di Hawkeye non proseguite nella lettura di questa news Nel quarto episodio della serie Hawkeye il personaggio di Yelena Belova (Florence Pugh), che ha fatto il suo ingresso nell'MCU in Black Widow, compare in un breve combattimento contro Clint Barton ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 dicembre 2021)si lamenta perché le è statodi pubblicare sumateriali su, anche l'attrice tocca con mano la dura leggere degli spoiler in casa Marvel. L'estrema segretezza di Marvel ha infastidito. L'attrice inglese si è lamentata del fatto che le è statodi pubblicare sufoto e post relativi alla serie Hawkyeye. Attenzione. Se volete evitare sull'episodio 4 dinon proseguite nella lettura di questa news Nel quarto episodio della serieil personaggio di Yelena Belova (), che ha fatto il suo ingresso nell'MCU in Black Widow, compare in un breve combattimento contro Clint Barton ...

