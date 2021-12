Harry, il principe (non) lavoratore (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono rimbalzate sui social di tutto il mondo le dichiarazioni con le quali il principe Harry esorta le persone a lasciare il loro lavoro se questo non dà loro gioia. “Mettete la felicità al primo posto, come ho fatto io”, dice il marito di Meghan Markle. Apriti cielo: dando una rapida occhiata ai commenti pubblicati sotto i post che riportavano queste originalissime e assolutamente indispensabili dichiarazioni ad altissimo tasso glicemico, si capisce che il suo intervento non sia piaciuto per nulla alla Rete: insulti a destra e a manca, ironia, sarcasmo pungente. Il che, in effetti, è strano, visto che, al netto della banalità dell’affermazione da coach di provincia, il concetto è valido, anzi validissimo: il nostro benessere e la nostra salute mentali sono da mettere al primo posto, e un lavoro che ci fa soffrire andrebbe lasciato quanto prima. È un ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono rimbalzate sui social di tutto il mondo le dichiarazioni con le quali ilesorta le persone a lasciare il loro lavoro se questo non dà loro gioia. “Mettete la felicità al primo posto, come ho fatto io”, dice il marito di Meghan Markle. Apriti cielo: dando una rapida occhiata ai commenti pubblicati sotto i post che riportavano queste originalissime e assolutamente indispensabili dichiarazioni ad altissimo tasso glicemico, si capisce che il suo intervento non sia piaciuto per nulla alla Rete: insulti a destra e a manca, ironia, sarcasmo pungente. Il che, in effetti, è strano, visto che, al netto della banalità dell’affermazione da coach di provincia, il concetto è valido, anzi validissimo: il nostro benessere e la nostra salute mentali sono da mettere al primo posto, e un lavoro che ci fa soffrire andrebbe lasciato quanto prima. È un ...

