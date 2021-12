Hamsik: “Napoli nel cuore, rifiutai anche il Borussia Dortmund. Ho un nuovo soprannome” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Marek Hamsik parla di Napoli, anche se ora milita al Trabzonspor, il centrocampista resta molto legato alla città e alla squadra partenopea. Il cuore batte sempre per l’azzurro, un amore che non si può dimenticare. E così Hamsik, ora al Trabzonspor in Turchia dice: “Qui è molto simile a Napoli, c’è tanto entusiasmo e la gente vive il calcio e la vita. Ho un nuovo soprannome: Grande”. Hamsik durante l’intervista a Marca parla anche dell’addio al Napoli e dice: “Se non ci fosse stata l’opportunità di andare in Cina, sarei rimasto per tutta la mia carriera al Napoli. Ero felice, giocavo in un grande club. In passato ho avuto l’opportunità di giocare con il Borussia ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 10 dicembre 2021) Marekparla dise ora milita al Trabzonspor, il centrocampista resta molto legato alla città e alla squadra partenopea. Ilbatte sempre per l’azzurro, un amore che non si può dimenticare. E così, ora al Trabzonspor in Turchia dice: “Qui è molto simile a, c’è tanto entusiasmo e la gente vive il calcio e la vita. Ho un: Grande”.durante l’intervista a Marca parladell’addio ale dice: “Se non ci fosse stata l’opportunità di andare in Cina, sarei rimasto per tutta la mia carriera al. Ero felice, giocavo in un grande club. In passato ho avuto l’opportunità di giocare con il...

