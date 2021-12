“Haaland? Prossima domanda”, Guardiola non si sbilancia sul talento norvegese! (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il nome di Erling Haaland arriva nella conferenza stampa pre Wolverhampton del Manchester City. A Pep Guardiola è stato chiesto il futuro dell’attaccante norvegese e di un suo possibile arrivo sulla sponda blue di Manchester, dove già suo padre aveva vestito quella casacca, a poche ore dalle dichiarazioni di Mino Raiola. Haaland, City, GuardiolaAlla domanda su Haaland Guardiola preferisce non rispondere, dicendo di passare alla Prossima, lasciando ampiamente intendere che almeno l’intenzione del City a firmare il talento scandinavo è fuori da ogni discussione. Man City manager Pep Guardiola when asked about Erling Haaland and Mino Raiola words: “Haaland? Next question. Don't ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il nome di Erlingarriva nella conferenza stampa pre Wolverhampton del Manchester City. A Pepè stato chiesto il futuro dell’attaccante norvegese e di un suo possibile arrivo sulla sponda blue di Manchester, dove già suo padre aveva vestito quella casacca, a poche ore dalle dichiarazioni di Mino Raiola., City,Allasupreferisce non rispondere, dicendo di passare alla, lasciando ampiamente intendere che almeno l’intenzione del City a firmare ilscandinavo è fuori da ogni discussione. Man City manager Pepwhen asked about Erlingand Mino Raiola words: “? Next question. Don't ...

Advertising

calcioesport360 : ?? Mino Raiola su Erling #Haaland: “Erling farà il prossimo passo.” “I grandi club in cui può andare sono #Bayern,… - EmanuelePolzel1 : ?? “#BayernMonaco, #RealMadrid, #Barcellona o #ManchesterCity: sono questi i top club dove può andare il ragazzo. Qu… - PSG24hours : RT @MileTrecarichi: Secondo voi, in quale squadra giocherà #Haaland nella prossima stagione? Il #RealMadrid piazza il doppio colpo #Mbappe-… - MileTrecarichi : Secondo voi, in quale squadra giocherà #Haaland nella prossima stagione? Il #RealMadrid piazza il doppio colpo… - CronacheTweet : «Al futuro di Haaland pensiamo da due anni. Grazie al suo valore, saremo noi a influenzare la prossima finestra di… -