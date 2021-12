'Haaland al Manchester City?', la stizzita risposta di Guardiola (Di venerdì 10 dicembre 2021) Manchester (Regno Unito) - Nei giorni scorsi l'agente di Haaland Mino Raiola ha paventato la possibilità che il suo assistito possa cambiare maglia a fine stagione, con quattro grandi squadre molto ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 10 dicembre 2021)(Regno Unito) - Nei giorni scorsi l'agente diMino Raiola ha paventato la possibilità che il suo assistito possa cambiare maglia a fine stagione, con quattro grandi squadre molto ...

Advertising

ArmandaGelsomin : RT @GoalItalia: 'Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona e Manchester City: sono quattro i club in cui può andare' ?? Mino Raiola 'svela' le… - infoitsport : Haaland, Real Madrid o Manchester United? Raiola spiazza tutti: “Abbiamo già deciso” - NMercato24 : Raiola: 'Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona o Manchester City sono i club in cui può andare Haaland.'… - GoalItalia : 'Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona e Manchester City: sono quattro i club in cui può andare' ?? Mino Raiola 's… - i2insider : ??Haaland???? Il campione del Borussia Dortmund sarebbe alla sua ultima stagione a Dortmund, esclusa la pista Bayern M… -