Haaland al City? Guardiola non risponde: «Prossima domanda» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Haaland al City? Guardiola non risponde alla domanda in conferenza stampa di alcuni giornalisti: «Prossima domanda» Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha deciso di non rispondere alla domanda di un giornalista, il quale gli chiedeva del futuro di Erling Haaland. L’allenatore dei Citizens ha risposto così alla domanda su uno dei giocatori che piace molto anche alla Juve: «Prossima domanda. Non chiedermi di questo argomento, non ho intenzione di rispondere» ha dichiarato Guardiola. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021)alnonallain conferenza stampa di alcuni giornalisti: «» Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del ManchesterPepha deciso di nonre alladi un giornalista, il quale gli chiedeva del futuro di Erling. L’allenatore dei Citizens ha risposto così allasu uno dei giocatori che piace molto anche alla Juve: «. Non chiedermi di questo argomento, non ho intenzione dire» ha dichiarato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

raphasoryu : Se ele vier pro Manchester City a UCL é nossa GREALISH HAALAND BERNARDO SILVA Esse trio... Ah, esse trio... - sportface2016 : #ManchesterCity, Pep #Guardiola evita la domanda su Eerling #Haaland: 'Non chiedetemelo, non rispondo' - MTibete : @lunastark81 Raiola ha detto che andrà in una di queste 4: Bayern, Real, City e Barça. Escluderei il Barça, il rest… - sportface2016 : Mino #Raiola: 'Bayern, Real, Barcellona, City su Erling #Haaland, grande possibilità che lasci il #BorussiaDortmund… - sportli26181512 : Haaland al Manchester City? La risposta di Guardiola VIDEO: L'attaccante norvegese del Borussia Dortmund, Haaland a… -