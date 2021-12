Grey’s Anatomy 18×07 entra nel triangolo Jo-Link-Amelia e introduce un nuovo medico al Grey Sloan (video) (Di venerdì 10 dicembre 2021) Grey’s Anatomy 18×07 ha ufficialmente messo sul piatto della stagione l’ormai prevedibile triangolo Jo-Link-Amelia: con la crisi di coppia tra i neogenitori di Scout e la nuova vita da mamma della specializzanda Wilson, la situazione è diventata molto più complicata per i tre camici blu del Grey Sloan Memorial Hospital. Grey’s Anatomy 18×07, in particolare, da un lato ha portato Amelia a flirtare inconsapevolmente (ma sempre di più) con dr. Kai in Minnesota, lavorando al loro progetto complesso e sfidante sull’Alzheimer, dall’altro ha spinto Link e Jo a riflettere sulla loro amicizia. In particolare, un caso medico ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021)ha ufficialmente messo sul piatto della stagione l’ormai prevedibileJo-: con la crisi di coppia tra i neogenitori di Scout e la nuova vita da mamma della specializzanda Wilson, la situazione è diventata molto più complicata per i tre camici blu delMemorial Hospital., in particolare, da un lato ha portatoa flirtare inconsapevolmente (ma sempre di più) con dr. Kai in Minnesota, lavorando al loro progetto complesso e sfidante sull’Alzheimer, dall’altro ha spintoe Jo a riflettere sulla loro amicizia. In particolare, un caso...

