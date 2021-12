Greenwashing | a Gorizia prima ordinanza dopo ricorso Alcantara

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 dicembre 2021)cautelare di un Tribunale Italiano (e tra le prime in Europa) in materia di: ad emetterla – lo scorso 26 novembre – è stato il Tribunale dia seguito di und’urgenza presentato danei confronti di Miko, società friulana che commercializza ‘Dinamica’, un materiale utilizzato anche su alcuni modelli di auto. Di questo caso si è parlato in una conferenza stampa organizzata da Save the Planet, associazione no profit che nasce con lo scopo di promuovere progetti, azioni e soluzioni concrete per aiutare il pianeta e tutelare l’ambiente. Invocando una “transizione ecologica reale e non di facciata” la presidente di Save the Planet Elena Stoppioni ha spiegato come questa iniziativa “può diventare una, fondamentale ...