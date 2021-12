Green pass a Natale, dalla prima alla terza dose: quanto dura, come si scarica e dove usarlo. Le regole (Di venerdì 10 dicembre 2021) Super Green pass necessario per andare al ristorante e in discoteca, e anche per salire sui mezzi pubblici. Impianti sciistici aperti, ma non in zona rossa, e certificato necessario per... Leggi su ilmattino (Di venerdì 10 dicembre 2021) Supernecessario per andare al ristorante e in discoteca, e anche per salire sui mezzi pubblici. Impianti sciistici aperti, ma non in zona rossa, e certificato necessario per...

Advertising

TgrRai : #GreenPass, giovane positivo al #Covid in treno da #Torino a #Milano per raggiungere la fidanzata. Siccome aveva il… - borghi_claudio : Quando Macron ha fatto mettere il green pass ce n'erano 12mila. Ma tranquilli, è una buona idea e funziona. - borghi_claudio : E infatti, senza essere Nostradamus e in leggero anticipo su metà dicembre ecco che oggi per la prima volta i conta… - mariacarla1963 : RT @petunianelsole: 'Il ministero della Salute sta lavorando per attivare la temporanea revoca del Green pass alle persone che, già in poss… - controcorrenteT : @TerreImpervie Chiamiamolo con il suo nome NON FUNZIONAMENTO DEL GREEN PASS Diffusore di contagio, tutt'altro che una norma sanitaria. -