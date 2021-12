Gravina anticipa un’altra decisione ridicola: «Per il caso Suarez la Procura Figc va verso l’archiviazione» (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Non è vero che la Procura non si è pronunciata. Su Suarez si è valutato e si è giunti a decisione. Mi sembra di capire che per la prima parte di quell’inchiesta, con gli atti finora trasmessi dalla Procura, non ci siano stati elementi per procedere: si va verso l’archiviazione. C’è attesa per la seconda parte relativa ai dirigenti coinvolti: aspettiamo che Perugia consegni questa seconda parte di atti”. Così Gabriele Gravina ha parlato ieri sera dal ?Museo Fifa di Zurigo, del ‘caso Suarez’, una delle spade di Damocle giudiziarie che pendono sulla Juventus. Ovviamente anticipa un’altra decisione ridicola del calcio italiano. Il Presidente della Federcalcio ha anche ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Non è vero che lanon si è pronunciata. Susi è valutato e si è giunti a. Mi sembra di capire che per la prima parte di quell’inchiesta, con gli atti finora trasmessi dalla, non ci siano stati elementi per procedere: si va. C’è attesa per la seconda parte relativa ai dirigenti coinvolti: aspettiamo che Perugia consegni questa seconda parte di atti”. Così Gabrieleha parlato ieri sera dal ?Museo Fifa di Zurigo, del ‘’, una delle spade di Damocle giudiziarie che pendono sulla Juventus. Ovviamentedel calcio italiano. Il Presidente della Federcalcio ha anche ...

