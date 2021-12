Grande Fratello Vip: le news del reality show (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tra new entry, uscite ed allungamenti: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip Come da vent’anni a questa parte, il Grande Fratello (anche versione Vip) continua a fare i grandi numeri, e dunque la produzione non sembra volersi fermare. Scopriamo cosa accadrà nei prossimi appuntamenti serali del programma condotto da Alfonso Signorini. Le prossime due puntate del Grande Fratello vip 6, quella di stasera e quella di lunedì 13 dicembre 2021, si annunciano piene di colpi di scena, secondo quanto trapelato dai vari siti di gossip. Nella puntata di stasera verrà comunicato a inoltre che la trasmissione verrà allungata rispetto alla data prefissata, cioè quella di lunedì 13 dicembre, in cui si sarebbe annunciato il vincitore di questa edizione. A quanto ... Leggi su zon (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tra new entry, uscite ed allungamenti: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate delVip Come da vent’anni a questa parte, il(anche versione Vip) continua a fare i grandi numeri, e dunque la produzione non sembra volersi fermare. Scopriamo cosa accadrà nei prossimi appuntamenti serali del programma condotto da Alfonso Signorini. Le prossime due puntate delvip 6, quella di stasera e quella di lunedì 13 dicembre 2021, si annunciano piene di colpi di scena, secondo quanto trapelato dai vari siti di gossip. Nella puntata di stasera verrà comunicato a inoltre che la trasmissione verrà allungata rispetto alla data prefissata, cioè quella di lunedì 13 dicembre, in cui si sarebbe annunciato il vincitore di questa edizione. A quanto ...

Advertising

trash_italiano : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli: “Biagio è normale o è gay?” - W0lf_90 : @tizianasullalun @Sara34555477 E senza parlare delle agenzie (una in particolare) che inventa e scrive le storie da… - GianluigiFuturo : Buongiorno ?? Babbo Natale ?? non esiste....ma il grande fratello si? #forzababbonatale - axemii_ap : Aderisci anche Tu alla Nostra Petizione sul Grande Fratello Vip ! Vi ricordo che la Petizione è Attiva e bastano po… - Spettegulesss1 : RT @antonellaD_E: Secondo me, Aldo non ne può più di questo Grande Fratello e lo capisco perfettamente ! #gfvip #gfvip6 #AldoMontano https:… -