Grande Fratello Vip | le anticipazioni di oggi | venerdì 10 dicembre

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Nuovo appuntamento questa sera colVip 6. Ledel reality Mediaset Stasera,10, in prima serata su Canale 5 ventiseiesimo appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Ad accendere gli animi nella Casa di Cinecittà sono o almeno potrebbero essere due servizi fotografici. Il primo, realizzato ieri, ha visto i vipponi protagonisti e ha aperto lo scontro tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni che non se le sono certe mandate a dire. L’altro servizio fotografico che potrebbe scatenare reazioni importanti è quello apparsosu una testata web in cui è ritratta Delia, la moglie ...